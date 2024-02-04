 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.02.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu Çağlayancerit Kavşağı yakınlarında Abuzer Y. idaresindeki 02 KS 086 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Abuzer Y. ile araçta bulunan Gafure Y. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kahramanmaraş, Adıyaman, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:46:54. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement