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Adıyaman'ın Sincik İl Genel Meclis Üyesi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'ın Sincik İl Genel Meclis Üyesi Evde Ölü Bulundu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin 4 dönem il genel meclis üyeliğini yapan Abuzer Yaşar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine çağrıldı ve soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebi otopsi sonrasında belirlenecek.

Adıyaman\'ın Sincik İl Genel Meclis Üyesi Evde Ölü Bulundu
29.01.2024 - 23:20,
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İl genel meclis üyesi evinde ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Yaşar, evinde ölü bulundu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin 4 dönem il genel meclis üyeliğini yapan Abuzer Yaşar, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yakınları tarafından dünden itibaren ulaşılamayan Abuzer Yaşar'ın Sincik merkez Halil Peker Bulvarı üzerinde bulunan evine itfaiye aracının merdivenleriyle girildi.

Balkondan eve giren ekipler şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. KOAH hastası olduğu öğrenilen Mehmet Yaşar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Abuzer Yaşar'ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsi sonrasında ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA
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