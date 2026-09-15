Adıyaman Kahta'da otomobil kaldırım kenarındaki 19 yaşındaki gence çarptı, ağır yaralı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da otomobil kaldırım kenarındaki 19 yaşındaki gence çarptı, ağır yaralı

Adıyaman Kahta\'da otomobil kaldırım kenarındaki 19 yaşındaki gence çarptı, ağır yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırım kenarında oturan 19 yaşındaki gence çarptı. Otomobil ile kaldırım arasında sıkışan genç ağır yaralanarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırım kenarında oturan kişiye çarptı. Kazada 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesi Hacı Bozkurt Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Emine İlik yönetimindeki 64 ABV 067 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobil, kaldırım kenarında oturan Adem G.'ye (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Adem G., otomobil ile kaldırım arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem G., ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Adem G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kahta Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, Adıyaman, 3. Sayfa, Kahta, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman Kahta'da otomobil kaldırım kenarındaki 19 yaşındaki gence çarptı, ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da otomobil kaldırım kenarındaki 19 yaşındaki gence çarptı, ağır yaralı - Son Dakika
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