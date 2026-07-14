Adıyaman Millet Bahçesi\'nde Camlar Kırıldı

Adıyaman Millet Bahçesinde yer alan yapıların camları taşlanarak kırıldı.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde bulunan bazı yapıların yanına gelen kimliği belirsiz bir grup şahıs, ellerine aldıkları taşlarla yapılan camlarına atmaya başladı. Camları kıran şahıslar daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Kimliği belirsiz şahısların yapılara zarar vermesi ise pes dedirtti. - ADIYAMAN