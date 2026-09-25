Adıyaman Samsat'ta iki grubun kavgasında ev ve araç taşlandı, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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Adıyaman Samsat'ta iki grubun kavgasında ev ve araç taşlandı, ölen yaralanan olmadı

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Adıyaman Samsat\'ta iki grubun kavgasında ev ve araç taşlandı, ölen yaralanan olmadı
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Adıyaman Samsat'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan bazıları karşı tarafın ev ve aracını taş yağmuruna tutarken, polisin müdahalesiyle sona eren olayda ölen ya da yaralanan olmadı; ev ve araçta hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Samsat ilçe merkezinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sonrası taraflardan bazıları kavga ettikleri şahısların evlerini ve araçlarını taş yağmuruna tuttu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda kavgaya sona erdirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde ve araçta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
AdıyamanGüvenlik3. SayfaSamsatGüncelOlaySon Dakika

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