Adıyaman Sincik'te su projesi tartışmasında arbede çıktı, 13 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Adıyaman Sincik'te su projesi tartışmasında arbede çıktı, 13 kişi serbest bırakıldı

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Adıyaman Sincik\'te su projesi tartışmasında arbede çıktı, 13 kişi serbest bırakıldı
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Adıyaman Sincik'teki Teşikan Yaylası'nda su kaynaklarının ilçe merkezine aktarılmasına karşı çıkan köylüler ile müteahhit ve güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakılırken, köylüler idare mahkemesine yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Teşikan Yaylası'nda su kaynaklarının ilçe merkezine aktarılmasına karşı çıkan vatandaşlar ile müteahhit ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesinin Teşikan Yaylası'ndaki su kaynaklarının ilçe merkezine aktarılması planına karşı çıkan 6 köy ve onlarca mezrada yaşayan vatandaşlar, su kaynaklarının hayvancılık ve geçim açısından büyük önem taşıdığını belirterek projenin durdurulmasını istedi. Bu sırada vatandaşlar ile müteahhit ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda gözaltına alınan 13 kişinin tamamlanan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Su kaynaklarının aktarılmasına karşı hukuki süreç başlattıklarını belirten köylüler, idare mahkemesine başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep ettiklerini ifade etti. Vatandaşlar, hem ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacını hem de yayladaki hayvancılık faaliyetlerini koruyacak ortak bir çözüm bekliyor.

Kaynak: İHA
Adıyaman3. SayfaSincikGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Sincik'te su projesi tartışmasında arbede çıktı, 13 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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