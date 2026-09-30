Adıyaman Yenipınar\'da inşaatta vinçten düşen beton blok korkuttu, ölü yaralı yok

Adıyaman Yenipınar'da inşaatta vinçten düşen beton blok korkuttu, ölü yaralı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde Müze Müdürlüğü yakınındaki inşaatta vince halatla bağlanan beton blok havada bulunduğu sırada düştü. Yere sert düşen blok ses ve toz çıkararak çevredekileri korkuttu; olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Adıyaman'da vinçten düşen ben blok çevredeki vatandaşları korkuttu.
Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Müze Müdürlüğü yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta faaliyet gösteren vince halatla bağlanan beton blok havada bulunduğu sırada düştü. Yere sert bir şekilde düşen blok çıkardığı ses ve kaldırdığı toz ile korkuttu. Olayda ölen yada yaralananın olmadığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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