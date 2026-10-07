Adıyaman Yenipınar\'da otomobilin çarptığı 60 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı 60 yaşındaki yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre,Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi 3 Nolu Noter önünde sürücüsü öğrenilemeyen 27 YR 161 plakalı otomobil, yaya Ali T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. Ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.