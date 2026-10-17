Adıyaman\'da yüksek sesli müzik kavgasında 2 kişi saçmayla, 3 kişi darp sonucu yaralandı

Adıyaman'da yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbiriyle silahlı çatışmaya girerken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahıslara müdahale ederken, özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi. Etkisiz hale getirilen şahıslar gözaltına alınırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavgada koluna isabet eden saçmalar sonucu yaralandığı öğrenilen 2 kişi ile darp neticesi yaralanan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok sayıda şahsın gözaltına alındığı bölgede polis ekiplerinin incelemelere devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.