Adli Tıp önünde ailelerin acı bekleyişi sürüyor

Eskişehir'deki yangında hayatını kaybedenlerin yakınları Ankara Adli Tıp Kurumu önünde acı bekleyişlerini sürdürüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını sırasında yaşamını yitiren orman işçileri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilmişti.

Yangında hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin kesin olarak belirlenmesiyle birlikte ailelerin gözleri yaşlı bir şekilde kurum önündeki bekleyişi de sürüyor. İlerleyen saatler ise cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.

"Elinin ulaşabileceği her yere yardım etmeye çalıştı"

Muharrem Canın 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen Orhan Kızıltepe "Çok sevilen bir insandı. 15 yılı aşkın AKUT görevlisiydi. Elinin ulaşabileceği her yere yardım etmeye çalıştı. Kendisi makine mühendisiydi, baş mühendis olarak görev yapıyordu. Vatanını, milletini seven. Yardımsever harika bir Türk genciydi. Mekanı cennet olsun, çok büyük bir kayıp bizim için. Söylenecek çok şey var ama maalesef sözün tükendiği yerdeyiz" dedi.

"Nerede yardım işi var kendi başına çeker giderdi"

Bir hayırsever yavrumuzu şehit verdik diyen Bayram Eren Arslan'ın amcası Aydın Arslan, "Kimseye haber vermeden nerede yardım işi var kendi başına çeker giderdi. 1 ay Hatay'da kaldı, sonra Marmaris'e gitti, sonra buraya geldi. Harçlığını alıp giderdi gönüllü olarak" diye konuştu. - ANKARA