Adliye İnşaatından Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Adliye İnşaatından Hırsız Yakalandı

Samsun'da adliye lojmanları inşaatından kablo çalan B.K. tutuklandı.

18.12.2024 20:03
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Adliye lojmanları inşaatından hırsızlık yapan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da adliye lojmanları inşaatından kablo çalan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan ve TOKİ tarafından yapımı devam eden adliye lojmanları inşaatında 9 Aralık sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K.(34), adliye lojmanı inşaatından projektör lambası, seyyar lamba ve jeneratör kabloları olmak üzere 5 çeşit toplam 138 metre kablo çaldı. Olay fark edilince polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak hırsızlık olayını B.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit ederek yakalayıp gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., suçunu kabul etti. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.K. hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

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