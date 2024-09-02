Kayıp Narin Güran'ın Muhtar Amcası Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ın muhtar amcası Salim Güran, tutuklama talebiyle adliyeye getirildi ve mahkemeye sevk edildi. Olay, Narin Güran'ın kaybolmasının ardından yaşanan gelişmelerle gündeme geldi. Yetkililer, kaybın arka planını araştırırken Salim Güran'ın durumu dikkat çekti.
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2.09.2024 16:21:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kayıp Narin Güran'ın Muhtar Amcası Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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