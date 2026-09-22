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Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

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Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı Victor Osimhen'den sevindiren haber geldi. Tedavi sürecinin olumlu ilerlediği belirtilen Nijeryalı golcünün milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlayacağı ve 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçında formasına kavuşacağı aktarıldı.

Victor Osimhen'in Galatasaray'a dönüş tarihi belli oldu. Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine devam edilen Nijeryalı golcünün sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandı.

TEDAVİSİ OLUMLU İLERLİYOR

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir karşılaşmasının 33. dakikasında sakatlanan Osimhen, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında da forma giyemedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yapılan kontrollerin ardından Osimhen'in tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ve milli ara sonrasında takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA

Yıldız futbolcunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmada yeniden formasına kavuşması bekleniyor. Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki mücadele 9 Ekim'de oynanacak.

Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

BU SEZON 8 GOLE KATKI VERDİ

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Osimhen'in milli ara sonrasında yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

SALLAİ'NİN DE DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Roland Sallai'nin tedavisinin de sürdüğü belirtildi. Sallai'nin de Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyebilecek duruma gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Victor OsimhenGalatasarayKasımpaşaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    rakip takımların nazarı değiyor osimhene. görmemişler golcü görünce nazar ediyorlar :) 0 0 Yanıtla
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