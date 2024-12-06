Adnan Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika
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Adnan Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adnan Oktar hakkında cezaevinde örgütsel faaliyetler yürüttüğü iddiasıyla 12 yıla kadar hapis isteniyor.

06.12.2024 18:02
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Adnan Oktar'a 'güncel yapılanma' davasında 12 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, ayrıca deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Mahkemede 7 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Talimatlarını cezaevinden avukatları aracılığıyla üyelerine ulaştırdığı aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Oktar'ın silahlı suç örgütüne ilişkin yargılandığı sırada talimatlarını avukatları aracılığıyla cezaevinde olan ve dışarıda faaliyetlerine devam eden örgüt üyelerine ulaştırdığı, Oktar'ın örgütün motivasyonlarının düşmemesi sağlamaya çalıştığı ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yeni üyeler kazandırmak amacıyla talimatlarını aktardığı anlatıldı.

Mütalaada, sanık Oktar'ın asıl amacının yargılamanın temelsiz olduğunu ve örgüt üyeleriyle arasında gönül bağı olduğunu kanıtlamaya çalıştığı, Oktar'ın yargılama aşamasında etkin pişmanlıkta bulunan kişilere baskı altına alıp, beyanlarından dönmeleri için uğraştığı, sosyal medyadan paylaşımlar yaptırarak örgütü aktif tutmayı hedeflediği ve dışarıda olan örgüt üyelerinin ne şekilde hareket edeceği noktasında karar vererek sanıklar Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'na yöneticilik verdiği kaydedildi.

Oktar'a 12 yıla kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanıklar Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 5'er yıldan 12 'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada ayrıca, sanıklar Pelin Akçalı, Dilşad Kurt, Pınar Demir, Berat Kartal, Elvan Şahin, Esra Saraçoğlu, Elif Kıral, Adem Mücahit Aydoğan, Aslı Efeoğlu ve Emine Mine Kalça'nın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2'şer yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Duruşmada söz alan sanık Oktar ve tutuksuz sanıklar da mahkemede açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti.

Kısıtlama kararı kaldırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oktar hakkındaki avukatlarla görüşmesine ilişkin kısıtlama kararının mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için kaldırılmasına karar verdi. Heyet, tüm sanıklar ile sanık avukatlarına mütalaaya karşı hazırlanabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek duruşmayı 20 Ocak tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

Adnan Oktar, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adnan Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis Talebi - Son Dakika

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