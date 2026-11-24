Giresun'un Eynesil ilçesi Ziraat Odası Başkanı Orhan Musaoğlu, kestiği ağacın üzerine doğru devrilmesi sonucu yamaçtan yuvarlanarak yaralandı.

İlçenin Ören Beldesi Erzikran mahallesinde kendisine ait bahçede ağaç kesimi yapan Eynesil İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Musaoğlu (68) kestiği ağacın üzerine doğru devrilmesi onucu dengesini kaybederek yaklaşık 5-6 metrelik yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasının ardından Musaoğlu, ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görele Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Musaoğlu'nun ayak bölgesinde parçalı kırıklar tespit edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.