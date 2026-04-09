Afganistan'da Sel Felaketi: 157 Ölü - Son Dakika
Afganistan'da Sel Felaketi: 157 Ölü

09.04.2026 16:03
Afganistan'daki sellerde 157 kişi hayatını kaybetti, 229 yaralı ve 9 kayıp bulunuyor.

Afganistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye, yaralı sayısı 229'a yükseldi.

Afganistan genelinde iki haftadır 12 gün önce fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bilanço artıyor. Afet Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, sel, toprak kayması ve yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 157'ye, yaralı sayısının 229'a yükseldiği bildirildi. Ayrıca 9 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi. Bin 229 evin tamamen yıkıldığı, 6 bin 636 evin ise kısmen hasar gördüğü aktarıldı. 18 bin 400 dönüm tarım arazisi ve 372 kilometre yolun da sular altında kaldığı belirtildi.

Afganistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin 34 vilayetinin 20'den fazlasında şiddetli yağış ve çatı çökmeleri konusunda uyarıda bulunarak özellikle nehirler ve diğer sel riski taşıyan bölgelerde yaşayanların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. - KABİL

Kaynak: İHA

