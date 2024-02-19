Afganistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen heyelanda 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Afganistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen heyelanda 25 kişi hayatını kaybetti

Afganistan\'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen heyelanda 25 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde Nakre köyünde yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen heyelanda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları olumsuz hava şartları nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Köye ulaşan ekipler, hayatta kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak bölgede modern ekipman, araç ve tesislerin eksikliği nedeniyle zorluklar yaşanıyor.

19.02.2024 23:36  Güncelleme: 23:36
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Afganistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen heyelanda en az 25 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde yer alan Nakre köyünde yoğun kar yağışı sonucu heyelan meydana geldi. Yetkililer, heyelanda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olumsuz hava şartlarının kurtarma çalışmalarını engellediğini belirten yetkililer, bölgeye helikopterlerin iniş yapamadığını ve karın yolları kapattığını aktardı.

Afganistan Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Janan Sayeq, gece meydana gelen olayda yaklaşık 15 ila 20 evin tamamen ya da kısmen yıkıldığını açıkladı.

Köye ulaşmayı başaranlar ekipler hayatta kalanları kurtarmak için çalışmalarına devam ederken, Nuristan Enformasyon ve Kültür Müdürü Cemullah Haşimi kurtarma operasyonu için modern ekipman, araç ve tesislerin mevcut olmadığını belirtti.

Öte yandan Nuristan'da 2017 yılında meydana gelen çığda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - KABİL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afganistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen heyelanda 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen heyelanda 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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