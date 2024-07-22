Afşin'de ikamet yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'nde çıkan ikamet yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde tek katlı ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
İş makinalarının da destek verdiği yangında müstakil ikamet kullanılamaz hale geldi.
Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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