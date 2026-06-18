Afyon\'da Dolu Zararları Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan dolu felaketi sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan hasat tespit çalışması devam ediyor.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde meydana gelen dolu afeti sonrasında tarımsal üretimde oluşan zararların belirlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. İlçe müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından başvuruda bulunan üreticilerimizin arazilerinde yerinde inceleme ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan saha kontrollerinde ekili ve dikili alanlarda meydana gelen zararlar değerlendirilerek ürünlerin etkilenme durumu tespit edilmekte, gerekli kayıt ve raporlama işlemleri yürütülmektedir.

Tarımsal zararların doğru ve eksiksiz şekilde belirlenmesi amacıyla teknik personellerimiz tarafından saha çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR