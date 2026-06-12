Afyon\'da Kayıp 82 Yaşındaki Halil Kocabıyık Aranıyor

Afyonkarahisar'da kayıp 82 yaşındaki vatandaşın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesi Karadirek köyünde ikamet eden Halil Kocabıyık dün sabah saatlerinde bir anda ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınları ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT Afyon ekibi sevk edildi. Dün başlanan çalışmalarda ekipler Kocabıyık'ın son görüldüğü noktadan hareketle köy çevresindeki arazide tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Gece boyunca devam eden çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken, ekiplerin arama faaliyetlerini titizlikle yürüttüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR