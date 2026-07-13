Feci kazada hayatını kaybeden anne ve 8 aylık bebeği yan yana toprağa verildi

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bariyerlere çarparak takla attığı kazada hayatını kaybeden anne ve 8 aylık bebeği memleketleri Kayseri'de yan yana toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Uşak'ta aile ziyaretinden dönen ve Hasan Samur'un kullandığı otomobil, Balmahmut köyü civarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atıp yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri Hasan Samur (27) ve eşi Zehra Samur'un (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 8 aylık bebekleri A.K.S.'nin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı bebek ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Anne ve bebeği yan yana toprağa verildi"

Hayatını kaybeden anne Zehra Samur (26) ve 8 aylık bebeği A.K.S.'nin cenazeleri memleketleri Kayseri'de Talas Dedeoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ