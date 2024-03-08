Afyonkarahisar Akçin İlkokulu Müdürü Yakup Kadri Işıkcı Hayatını Kaybetti

Fatih Terim fonu dolandırıcılığı davası devam ediyor

Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.