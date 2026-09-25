Afyonkarahisar Bolvadin'de 41 motosikletten 36'sı plakasız, 5'i tescilsiz çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de 41 motosikletten 36'sı plakasız, 5'i tescilsiz çıktı

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Afyonkarahisar Bolvadin\'de 41 motosikletten 36\'sı plakasız, 5\'i tescilsiz çıktı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis denetiminde 41 motosiklet incelendi. 36'sı plakasız, 5'i tescilsiz çıktı; biri hurda kaydına rağmen trafikteydi, sürücülere para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından 'Önce Güvenlik' anlayışı ile başlatılan trafik denetimleri devam ederken, denetimlerde çok sayıda motosiklet sürücünün kurallara uymadıkları tespit edildi.

Emniyet mensuplarının titizlikle yürüttüğü saha taramasında durdurulan 41 motosiklet detaylı incelemeden geçirildi. Polisin gözünden kaçmayan eksikliklerde 36 motosikletin plakasız hareket ettiği, 5 motosikletin resmi tescilinin bulunmadığı ve bir motosikletin ise hurda kaydı olmasına rağmen trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Tespit edilen aksaklıklar sonrası sürücülere ilgili kanun maddeleri uyarınca para cezası kesildiği belirtildi. Trafik akışını riske atan, gürültü ve belgesiz araç kullanımıyla ilçe huzurunu tehdit eden tüm unsurlara yasal yaptırımlar vakit kaybetmeksizin uygulandı. Suçun önlenmesi ve trafik disiplininin sağlanması adına sahada sergilenen bu kararlı duruş, Bolvadinliler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin'de 41 motosikletten 36'sı plakasız, 5'i tescilsiz çıktı - Son Dakika
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