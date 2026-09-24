Afyonkarahisar Bolvadin'de polis 25 aracı denetledi, 134 bin 719 TL ceza kesti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de polis 25 aracı denetledi, 134 bin 719 TL ceza kesti

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Afyonkarahisar Bolvadin'de polis, ilçe genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 21 otomobil ve 4 motosiklet kontrol edildi; kural ihlali yapan sürücülere toplam 134 bin 719 TL ceza kesildi, 2 araç ve 1 motosiklet trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafik düzenini sağlamak, meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek ve asayişi temin etmek maksadıyla denetimlerini her gün kararlılıkla sürdürüyor. Her gün değişik noktalarda gerçekleştirilen uygulamada ekipler, çok sayıda araç ve motosikleti durdurarak incelemede bulundu. Denetimlerde toplam 21 otomobil ve 4 motosiklet kontrol edildi. Yapılan incelemeler neticesinde. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplam 81 bin 219 TL trafik idari para cezası kesildi ve 2 araç trafikten men edildi. Motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen özel denetimlerde ise 1 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplam 53 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Gece boyu süren denetimlerin bilançosunda toplam 25 araç ve motosiklet kontrol edilirken, mevzuata aykırı hareket eden sürücülere toplamda 134 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
MotosikletBolvadin3. SayfaGüvenlikGüncelPolisAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin'de polis 25 aracı denetledi, 134 bin 719 TL ceza kesti - Son Dakika
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