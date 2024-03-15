3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 14 yıl 14 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis kovalamacası sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler Kent Ormanında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Ancak şahıs ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler aracın peşine düştü. Şahıs kovalamaca esnasında aracının kontrolünü kaybederek moloz yığınına çarptı. Ardından aracın hareket etmediğini gören şüpheli bu defa yay olarak kaçmaya başladı. Daha sonra şahıs peşine düşen polisler tarafından kısa süren bir kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında isminin Ö.A., olduğu ve 14 yıl 14 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR