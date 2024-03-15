Afyonkarahisar'da 14 yıl 14 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis kovalamacası sonrası yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler Kent Ormanında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Ancak şahıs ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler aracın peşine düştü. Şahıs kovalamaca esnasında aracının kontrolünü kaybederek moloz yığınına çarptı. Ardından aracın hareket etmediğini gören şüpheli bu defa yay olarak kaçmaya başladı. Daha sonra şahıs peşine düşen polisler tarafından kısa süren bir kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında isminin Ö.A., olduğu ve 14 yıl 14 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyonkarahisar'da 14 yıl 14 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis kovalamacası sonrası yakalandı - Son Dakika
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motorlu bisikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Motorlu bisiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, baba Bülent Cihantimur 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifadeye çağrıldı. Olayın ardından anne ve oğulun ABD'ye kaçtığı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenildi.
Manavgat'tan Konya'ya gitmekte olan bir otomobilin motor bölümünden çıkan yangın sonucu araçta büyük hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde, arsasını satmak isteyen bir kişiyi dolandırarak üzerine geçirdiği iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Polis ekipleri, mağdurun arsayı satışa çıkardıktan sonra kapora olarak aldığı parayı geri ödemeyen şüphelileri suçüstü yakaladı. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan bir operasyonda, bandrolsüz içi tütün ile doldurulmuş makaron imali ve satışı yaptığı değerlendirilen bir şahsın ikametinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Eyüpsultan'da karıştığı ölümlü kazanın ardından kaçan yazar Eylem Tok'un oğlu Timur C.'nin kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ve küfürlü ifadeler kullandığı görüntüler ortaya çıktı. Timur C. ve arkadaşlarının ambulans çağırmak yerine kaza yapan araçları ile ilgilendiği ve küfrettiği anlar görüntülerde yer alıyor.
Tekirdağ Çorlu'da 3. katın penceresinden düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan bebek için soruşturma başlatıldı.
New York Brooklyn treninde çıkan bir kavga sonucunda mülteci olduğu belirtilen bir yolcu, kendisine silah çeken siyah giyimli yolcunun elinden silahını alarak defalarca ateş etti. Olay sonrası panik yaşanırken, birçok yolcu kendini yere attı. Polisler olay yerine gelerek mülteciyi göz altına aldı ve saldırgana isabet eden mermiler nedeniyle ameliyata alındı. Yetkililer, son bir yıl içinde trenlerdeki silahlı olayların %700 arttığını açıkladı.
Sandıklı'da jandarma ekipleri, üzerinde uyuşturucu ele geçirdiği şüpheliyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüphe üzerine durdurduğu M.T'nin (34) üzerinde bir miktar uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, evde bulunan tabancayla oynarken kendisini vuran zihinsel engelli şahıs hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, baba Bülent Cihantimur 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifadeye çağrıldı. Kazanın ardından anne ve oğlunun ABD'ye kaçtığı tespit edilmiş, soruşturma devam etmektedir.
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