Afyonkarahisar'da 2 Aylık Asayiş Raporu: En Fazla Operasyon Narkotik Alanında Yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2 Aylık Asayiş Raporu: En Fazla Operasyon Narkotik Alanında Yapıldı

Afyonkarahisar'da son iki ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, kentte meydana gelen genel asayiş olaylarının yüzde 90'ı aydınlatıldı.

06.03.2024 23:51  Güncelleme: 23:54
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Afyonkarahisar'ın 2 aylık asayiş raporu açıklandı

En fazla operasyon narkotik alanında yapıldı

141 ayrı narkotik operasyonunda 3 kilo 227 gram esrar ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken, operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da kent genelindeki 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasındaki asayiş raporu açıklandı. Rapora göre, kentte son iki ayda 3 bin 742 genel asayiş olayı meydana gelirken, olayların yüzde 90'nının aydınlatıldığı ifade edildi. Meydana gelen 5 kasten adam öldürme olaylarında 6 şahsın tutuklandığını ve olayların aydınlatıldığını kaydedildi.

Terörle mücadelede 13 ayrı operasyon yapıldığı ve bu operasyonlarda 20 şahsın gözaltına alındığı, 4'ünün adli kontrol şartlı olmak üzere şahısların serbest bırakıldığı belirtildi.

Narkotik suçlar konusunda polis ve jandarma tarafından 141 ayrı operasyon gerçekleştirilirken, 226 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Bu kişilerden 31'i tutuklandığı, 9'u hakkında adli kontrol şartıyla olmak üzere 191 şahıs serbest bırakıldığı ifade edildi. Operasyonlarda ayrıca 3 bin 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin, 11 bin 154 adet sentetik ecza maddesi yürütülen operasyonlarda ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 2 Aylık Asayiş Raporu: En Fazla Operasyon Narkotik Alanında Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2 Aylık Asayiş Raporu: En Fazla Operasyon Narkotik Alanında Yapıldı - Son Dakika
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