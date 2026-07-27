Afyonkarahisar\'da 34 Aranan Yakalandı

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçtiğimiz bir haftalık döneminde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 17'si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.