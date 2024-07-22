Afyonkarahisar'da 38 suç kaydı olan şahıs jandarma tarafından yakalandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 38 farklı suç kaydı ve 3 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Y.Y., isimli şahsın 38 farklı suç kaydı ile 3 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesi Deresinek köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AFYONKARAHİSAR