Afyonkarahisar'da 5 Yıldızlı Termal Otelde Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 5 Yıldızlı Termal Otelde Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar'da bulunan bir 5 yıldızlı termal otelin çatısında çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çatının büyük bir kısmı zarar gördü.

12.06.2024 09:48
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Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal bir otelin çatısında çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası söndürülürken soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Afyonkarahisar- İzmir karayolundaki termal oteller bölgesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 yıldızlı termal bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar gören otel çalışanları önce itfaiyeyi arayıp bilgi verirken ardından otelde kalan müşterileri uyandırarak otelden tahliye etti. Kısa sürede çatının büyük bir kısmını saran alevler metrelerce uzaktan görünürken, bölgeye itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 6 kişiyi ambulanslar ile hastanelere kaldırdı.

Yangın ekiplerin çok sayıda itfaiye aracı ile gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, dron ile çekilen görüntüler ise çatının büyük bir kısmının yangından dolayı zarar gördüğünü gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da 5 Yıldızlı Termal Otelde Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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