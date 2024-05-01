Afyonkarahisar'da Kavga Sonucu Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kavga Sonucu Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar\'da Kavga Sonucu Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da yaşanan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldüren G.B., mahkeme tarafından tutuklandı. G.B., ağabeyiyle iş yerinde tartışmaya başlamış ve tartışma kavgaya dönüşmüştür. G.B., eline geçirdiği bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaralamıştır. Olayın ardından gözaltına alınan G.B., adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

01.05.2024 13:23
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Afyonkarahisar'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldüren şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, G.B. (34) Güvenevler Mahallesi 2096 Sokak'taki bir rezidansın 12. katındaki ağabeyi S.B (46) ile arkadaşı B.U.'nun görüştüğü iş yerine geldi. G.B., burada henüz bilinmeyen nedenle ağabeyi S.B.'yle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B., eline geçirdiği bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan S.B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli G.B.'yi gözaltına aldı, suç aleti bıçağa da el konuldu.

Olay sonrası emniyetteki sorgusu tamamlanan G.B., adliyeye sevk edildi. G.B., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kavga Sonucu Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kavga Sonucu Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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