Afyonkarahisar'da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Afyonkarahisar\'da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç şarampole yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan sürücü ve iki yolcu Afyonkarahisar Hastanelerine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

21.07.2024 14:17
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Afyonkarahisar'da bir aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinileni bilgilere göre, kaza Sultandağı ilçesi Yakasenek mevkiinde meydana geldi. Sürücü A.Ş'nin idaresindeki 35 AEU 299 plakalı araç ile seyir halindeiken kontolünü kaybederek şarampole uçarak takla atması sonucu kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan sürücü A.Ş, ve yolcu olarak bulunan B.Ş ile C.Ş isimli şahıslar Afyonkarahisar Hastanelerine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

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