Afyonkarahisar\'da aracında boğazı kesilmiş bir kişi ölü bulundu

Batman'da polis, izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba müdahale etti

Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polis, gruba taş atılması ve havai fişeklerle saldırılması üzerine TOMA ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.