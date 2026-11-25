Afyonkarahisar'da araçta 2 bin 513 uyuşturucu hap bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da polisin durdurduğu otomobilde 2 bin 513 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 513 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayın ardından M.T. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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