Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 513 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 bin 513 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayın ardından M.T. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.