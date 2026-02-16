Afyonkarahisar'da Araçta Ceset Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Afyonkarahisar'da Araçta Ceset Bulundu

Afyonkarahisar\'da Araçta Ceset Bulundu
16.02.2026 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dinlenme tesisinde park halindeki araçta 5 gün boyunca ölü bulunan Mehmet Evirgen'in cesedi bulundu.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 5 gündür bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan otomobilin içinden ceset çıktı.

Olay, Sandıklı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz 11 Şubat Çarşamba gününden bu yana tesisin otoparkında bulunan bir otomobilin durumundan şüphelenen tesis görevlileri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler camları filmi olan aracın telefonla aradıkları sahibine ulaşamayınca itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak aracın kapılarını açtı. Jandarma ekipleri aracın sahibi olan Mehmet Evirgen (45) isimli şahsın cansız bedenini otomobilin arka koltuğunda buldu. Şahsın aracı park ettiği 11 Şubat'tan beri araçta ölü olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri araçta detaylı bir inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin tespiti için cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sandıklı, 3. Sayfa, Olaylar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Araçta Ceset Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı

00:40
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
00:34
Trump’ın İran’la anlaşma sağlanamazsa İsrail’e saldırı için destek vereceği iddiası
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası
23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 01:55:09. #7.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Araçta Ceset Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.