Tunceli Adliyesi önünde bekleyen Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede

Tunceli Adliyesi önünde bekleyişlerini sürdüren Gülistan Doku’nun ailesi ile şüphelilerin yakınları arasında arbede yaşandı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı ile Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler Savaş G. ve Süleyman Ö'nün ise savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

DOKU AİLESİ İLE ŞÜPHELİ YAKINLARI ARASINDA ARBEDE

Öte yandan adliye önünde bekleyen Doku’nun ailesi ile şüphelilerin yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavgaya dönüştüğü görüldü. Araya giren polis ekiplerince ayrılan taraflar sakinleştirilmeye çalışıldı. O anlar kameraya yansıdı.