İzmir\'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Özel İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir grup öğrencinin, kendi aralarında kurdukları mesajlaşma grubunda eylem planladıkları tespit edildi.

WHATSAPP GRUBUNDA EYLEM HAZIRLIĞI

"12/A Aviyonik" isimli 20 kişilik WhatsApp grubunda yazışan öğrencilerin, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına benzer bir eylem üzerine detaylı konuştukları ve hazırlık yaptıkları belirlendi.

8 ÖĞRENCİ JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde mesajlaşma grubunda yer alan ve saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen T.Y., A.K., A.E.Ö., E.K., R.D., F.G., Ç.S. ve A.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve dijital materyallerinde yapılan aramalarda elde edilen kanıtlar incelemeye alındı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Gözaltına alınan 12. sınıf öğrencilerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü ifade edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda başlatılan olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.