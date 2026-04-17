Fenerbahçe\'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11\'i belli oldu

Süper Lig'de zirve yarışını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Bersan Duran ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe.
