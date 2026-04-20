Okullara yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okula yönelik saldırıların ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yapılan saldırılar sonrasında saldırı içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme yapıldı.

13'ÜNÜN YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK

Okullara yönelik saldırıların ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında "halk arasında korku ve panik o amacıyla tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı. 25 şüpheli hakkında arama, elkoyma ve gözaltına alma talimatları verildiği çalışmalara devam edildiği öğrenildi.