Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

20.04.2026 09:30
Fenerbahçe’nin Rizespor maçında yaptığı hatayla gündeme gelen Ederson’un, tepkiler sonrası ayrılık kararı alarak menajerinden yeni takım aramasını istediği iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaptığı kritik hatayla gündeme gelen Ederson hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı kalecinin yaşananların ardından geleceğiyle ilgili karar aldığı öne sürüldü.

KRİTİK PUAN KAYBI ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ETKİLEDİ

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir avantaj kaybetti. Ligin son haftalarına girilirken Galatasaray ile puan farkı 4’e yükseldi.

SON DAKİKA HATASI MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın son saniyelerinde Ederson’un yaptığı hata, Rizespor’un beraberlik golünü bulmasına neden oldu. Bu pozisyon maçın kırılma anı olurken, Brezilyalı kaleci eleştirilerin odağına yerleşti.

TAKIM İÇİNDE DE TEPKİ İDDİASI

Sezon boyunca performansı ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Ederson’un, son hatasının ardından yalnızca taraftarlardan değil takım içinden de tepki gördüğü iddia edildi. Eşi Lais Moraes’e sosyal medyadan gelen mesajlar da daha önce tartışma yaratmıştı.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Ederson, yaşanan gelişmeler sonrası Fenerbahçe’de kalmak istemediğini menajerine iletti. Deneyimli kalecinin yeni takım arayışları için temsilcisinden çalışma başlatmasını istediği öne sürüldü.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Yaşananların ardından Ederson’un eşi Lais Moraes’in de sosyal medya hesabındaki yorumları kısıtlaması dikkat çekti.

  • AHMET YAŞAR AHMET YAŞAR:
    KENDİSİ DENEYİMLİ KALECİ DEĞİL YERİNE MERT GECSE DAHA İYİ OLUR 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
