Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaptığı kritik hatayla gündeme gelen Ederson hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı kalecinin yaşananların ardından geleceğiyle ilgili karar aldığı öne sürüldü.
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir avantaj kaybetti. Ligin son haftalarına girilirken Galatasaray ile puan farkı 4’e yükseldi.
Karşılaşmanın son saniyelerinde Ederson’un yaptığı hata, Rizespor’un beraberlik golünü bulmasına neden oldu. Bu pozisyon maçın kırılma anı olurken, Brezilyalı kaleci eleştirilerin odağına yerleşti.
Sezon boyunca performansı ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Ederson’un, son hatasının ardından yalnızca taraftarlardan değil takım içinden de tepki gördüğü iddia edildi. Eşi Lais Moraes’e sosyal medyadan gelen mesajlar da daha önce tartışma yaratmıştı.
Ortaya atılan iddialara göre Ederson, yaşanan gelişmeler sonrası Fenerbahçe’de kalmak istemediğini menajerine iletti. Deneyimli kalecinin yeni takım arayışları için temsilcisinden çalışma başlatmasını istediği öne sürüldü.
Yaşananların ardından Ederson’un eşi Lais Moraes’in de sosyal medya hesabındaki yorumları kısıtlaması dikkat çekti.
