Başkent\'te korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Temelli mevkisinde faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi.

YOĞUN DUMAN DİKKAT ÇEKTİ

Fabrikadan yükselen yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar ve çalışanlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.