Uşak Belediyesi\'ne ikinci dalga operasyon! 25 kişi gözaltına alındı

20.04.2026 08:45
Uşak Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Yeni deliller doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

RÜŞVET VE İHALEYE FESAT İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Mart’ta Uşak, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

İLK OPERASYONDA BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

İlk dalga operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ile Özkan Yalım’ın gönül ilişkisi olduğu belirtilen S.A.’nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

YENİ DELİLLERLE İKİNCİ DALGA

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delil ve belgeler doğrultusunda ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık talimatıyla eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonda belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

