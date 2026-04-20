ABD sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var - Son Dakika
ABD sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var

20.04.2026 09:01
ABD Güney Saha Komutanlığı, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğunu ve 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Operasyona ilişkin görüntüler paylaşılırken, istihbaratın kaçakçılığı doğruladığı savunuldu. ABD’nin benzer müdahaleleri artırması, şüpheli teknelerin doğrudan hedef alınması nedeniyle uluslararası kamuoyunda “yargısız infaz” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

SOUTHCOM’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi. Açıklamada, istihbarat bulgularının söz konusu teknede uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinin yürütüldüğünü doğruladığı savunuldu.

“UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI” GEREKÇESİ

ABD ordusu, son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonlarını artırdı. Bu kapsamda gerçekleştirilen müdahalelerde teknelerin doğrudan hedef alındığı belirtildi.

“YARGISIZ İNFAZ” TARTIŞMASI

Söz konusu operasyonlar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. ABD’nin, şüpheli teknelere yönelik doğrudan müdahaleleri ve içindekileri hedef alması, “yargısız infaz” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Kaynak: AA

İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık 44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
Şanlıurfa’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var

09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
06:57
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
06:47
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
06:26
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
23:31
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
