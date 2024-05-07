Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.S.'yi Sinanpaşa ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.05.2024 10:19
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Afyonkarahisar'da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede H.S., isimli şahsın Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs yapılan takip sonrası Sinanpaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adkiyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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