Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Esenyurt'ta sahte 100 dolar ile esnafı kandırmak isterken yakalandı

Esenyurt'ta bir dükkana sahte 100 dolar ile ayakkabı almaya çalışan şahıs, esnaf tarafından fark edildi. Şüpheli, polis ekipleri gelene kadar dükkanda tutuldu. Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İlk şahıs geri gelmeyince şüphelenen esnaf, başka bir yabancı uyruklu şahsın da sahte para ile ödeme yapmaya çalıştığını fark etti. Esnaf, polisi arayarak şikayetçi oldu.