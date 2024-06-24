Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 2 ayrı suç kaydı ile 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.B.G. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti yapma gibi iki ayrı suç kaydından 6 ile hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından jandarma ekipleri tarafından Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR