Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 6 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.08.2024 13:05
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Afyonkarahisar'da 6 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde S.B., isimli şahsın nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması suçunda kaydı 6 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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