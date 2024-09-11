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Afyonkarahisar'da 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde S.T., isimli şahsın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından 2 ayrı suç kaydı ile 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler S.T.'yi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR