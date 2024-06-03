Afyonkarahisar\'da Baraj Kenarında Define Arayan Şahıslar Suçüstü Yakalandı

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Afyonkarahisar'da baraj kenarında dedektör ile define arayan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Olay, Sandıklı ilçesi Yavaşlar köyünde baraj yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri bir şahsın yanında bulunan dedektör ve kazma ile define aradığını tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahsın yapılan kimlik sorgulamasında isminin A.Y., olduğu belirlendi. Ekipler şahısla birlikte dedektör, kazma, bakır arama çubuğu, dürbün ve civalı alan tarama cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR