Afyonkarahisar'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, dron ve eğitimli köpeklerle gerçekleştirdikleri operasyonda sazlıkların arasına ekilmiş 2 bin 790 kök kenevir ve 15 kilo 450 gram esrar ele geçirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

23.07.2024 10:04
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza atarken, ekipler dron ve eğitimli köpeklerle yaptıkları uyuşturucu operasyonunda sazlıkların arasına ekilmiş 2 bin 790 kök kenevir ve 15 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çay ilçesi sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü Havzasını takibe aldı. Dronla yapılan kontrollerde bölgedeki sazlıkların arasına kenevir ekildiğini tespit etti. Ardından ekipler eğitimli köpeklerle araziye girdiklerinde ekili vaziyette kenevir olduğunu belirledi. Ekipler bölgeye ekilen 2 bin 790 kök keneviri elleri ile söktü.

Keneviri eken kişinin İ.Ş., isimli şahıs olduğunu da tespit eden jandarma ekipleri sonrasında şüphelinin evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 15 kilo 450 gram esrar ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan İ.Ş., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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