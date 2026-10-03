Afyonkarahisar'da çarpışan iki otomobilden biri devrildi, sürücüler yaralanmadı. - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çarpışan iki otomobilden biri devrildi, sürücüler yaralanmadı.

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Afyonkarahisar\'da çarpışan iki otomobilden biri devrildi, sürücüler yaralanmadı.
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Afyonkarahisar kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'nde hastane önünde iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu; kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolun bir yönü güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında devrilen aracın sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, kent merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane önünde 03 AV 146 ve 03 ABD 281 plakalı iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 03 ABD 281 plakalı otomobil yol ortasına devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen aracın sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yolun bir yönü güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaHastaneGüncelAfyonKazaSon Dakika

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